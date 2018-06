Sporthal wordt hersteld 06 juni 2018

Verschillende aannemers zijn gecontacteerd om de sporthal in het Wildersportcomplex te herstellen. Sinds begin maart is de sporthal gesloten nadat er een barst ontstond in een van de dakspanten. Begin april werd de toestand gecontroleerd door een studiebureau. Op basis van dat verslag worden de firma's nu gecontacteerd om de gebarsten spant chemisch en mechanisch te verankeren. Die werken moeten klaar zijn voor 1/9 wanneer het nieuwe sportjaar begint. (BKH)