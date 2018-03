Sporthal ontruimd na instortingsgevaar Tom Vierendeels

10 maart 2018

13u03

Bron: eigen berichtgeving 8 Sint-Pieters-Leeuw De gemeentelijke sporthal en het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw is deze middag volledig ontruimd door een probleem met het dak. De karateclub merkte een barst in een van de draagbalken op waarna de hulpdiensten verwittigd werden. Iedereen werd naar buiten gehaald. Brandweer en gemeente zijn ter plaatse voor onderzoek. Onder meer de volleybalmatchen die deze namiddag gepland stonden kunnen niet doorgaan. Niemand raakte gewond.

Deze voormiddag hoorden aanwezigen een krak en werd vastgesteld dat een van de dakbalken scheuren vertoonden”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Bij verdere controle werden ook barsten in de muren vastgesteld. Een 150-tal aanwezigen werd geëvacueerd. Een stabilteitsingingenieur komt maandag ter plaatse om na te gaan hoe ernstig de situatie is, maar het ziet er niet al te best uit.” De sporthal en het zwembad blijven dus nog zeker tot maandag gesloten.

De veertig jaar oude sporthal werd twee jaar geleden ook al gesloten na een gelijkaardig probleem. Toen zouden de zonnepanelen op het dak te zwaar geweest zijn, die nadien vervangen werden door lichtere exemplaren. Mogelijk gaat het dus niet zozeer om een overbelasting van het dak, maar een fundamenteel probleem.