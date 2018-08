Sporthal kan 1 september heropenen STABILITEITSWERKEN MAKEN WILDERSPORTCOMPLEX VEILIG VOOR TIEN JAAR TOM VIERENDEELS

16 augustus 2018

02u25 0 Sint-Pieters-Leeuw De herstellingen aan de dakspanten van het Wildersportcomplex zijn bijna ten einde. Hierdoor zal de sporthal zeker op de vooropgestelde datum van 1 september kunnen heropenen. De barsten werden hersteld en alle dakspanten werden verstevigd. "We zitten goed voor tien jaar."

Op zaterdag 10 maart werd de sporthal nog in allerijl ontruimd. Aanwezigen hoorden een luid gekraak en stelden vervolgens barsten in onder meer één van de dakspanten vast. Brandweer, politie en burgemeester namen geen enkel risico en lieten alle 150 aanwezigen in de sporthal en het zwembad evacueren. Onder hen onder meer de leden van Volleybalclub Zuun. Zij hadden enkele wedstrijden gepland en moesten last-minute naar een oplossing zoeken. Sindsdien bleef de sporthal volledig gesloten voor alle bezoekers, intussen dus al vijf maanden.





Ouderdom weegt door

"Het heeft wat tijd in beslag genomen omdat we ook een uitgebreid onderzoek hebben laten voeren naar de stevigheid van de verschillende spanten", weet burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "Ook viel het bouwverlof net tijdens de afgelopen periode. Volgens het onderzoek zijn er geen specifieke problemen met het gebouw, maar begint de ouderdom door te wegen. De sporthal staat er dan ook al vijftig jaar. Uiteraard kunnen de scheuren ontstaan zijn door een combinatie van die ouderdom met andere factoren." De burgemeester doelt daarmee op de eerdere problemen met de sporthal. Enkele jaren geleden werd de sporthal ook al eens gesloten na soortgelijke barsten. Volgens onderzoek ging het toen om te zware zonnepanelen op het dak, die ingeruild werden voor lichtere exemplaren. Een specifieke oorzaak voor de barsten van dit jaar kon niet worden gegeven.





De afgelopen dagen waren de herstellingswerken volop aan de gang. "De barsten werden gedicht met een soort lijm waardoor de gescheiden delen opnieuw naar elkaar zijn toegebracht", weet de burgervader. "Vervolgens werden langs weerskanten en over een afstand van tien meter drie lagen verstevigingsplaten aangebracht aan de spanten. Die zijn zowel aan de spanten gelijmd, maar ook met een constructie fysiek vastgezet door de spanten heen. Momenteel lopen die werken op hun einde. Er is ons verzekerd dat er zich de komende tien jaar geen problemen meer mogen voordoen."





Het gemeentebestuur hoopte de sporthal op 1 september te heropenen. "En dat zal dus wel lukken", gaat Deconinck verder. "Van zodra de werken gedaan zijn, kan de zaal opnieuw openen. Maar nu, tijdens de vakantieperiode, is het sowieso rustiger. Enkele clubs zijn in maart en mei wel moeten uitwijken, maar nadien viel de examenperiode en dan nu de vakantie. Het is uiteraard jammer voor die clubs, maar ik denk dat de hinder beperkt gebleven is. Grote sportevenementen zijn wel verplaatst, wat niet altijd even evident is."