Spookrijdster overleeft botsing op Ring niet TWEEDE SLACHTOFFER KRITIEK SNELWEG URENLANG VERSPERD TOM VIERENDEELS

02u28 0 Foto Mozkito Beide wagens bleven verhakkeld achter op de snelweg, waar er voor het verkeer geen doorkomen meer aan was. Sint-Pieters-Leeuw Op de Buitenring is een 64-jarige vrouw maandagnacht om het leven gekomen toen ze al spookrijdend frontaal met een tegenligger botste. Die laatste raakte zelf ook zwaargewond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de snelweg in de richting van Bergen zo'n vier uur lang versperd.

Het dramatische ongeval met de Peugeot 207 en de Nissan Qashqai gebeurde omstreeks 1.30 uur, ter hoogte van de afrit van het parkeerterrein in Ruisbroek. De 63-jarige automobiliste, een Française die in Waterloo woont, zou ter hoogte van de Waalse gemeente Itter de Buitenring in de verkeerde rijrichting opgereden zijn. "Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. De politie kreeg een melding van een spookrijder tussen Nijvel en Woutersbrakel en er werd ook een waarschuwing uitgestuurd via de verkeersinformatie. Maar helaas kon er niet meer tijdig ingegrepen worden. Zo'n vijftien kilometer verderop is het dan tot een tragische aanrijding gekomen. "Ter hoogte van kilometerpaal 61.2 in Sint-Pieters-Leeuw reed de vrouw frontaal in op een tegenligger", aldus nog Blondeau. "Vermoedelijk gebeurde dat op de middenrijstrook."





De impact moet ongemeen hard geweest zijn. Beide wagens werden weggeslingerd, van de motorcompartimenten bleef niets meer over. De hulpdiensten waren al voor de crash op de hoogte van de spookrijdster, waardoor brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer snel ploegen ter plaatse hadden. Ook een MUG-team rukte uit, maar de arts kon enkel nog het overlijden van de 63-jarige vrouw vaststellen. De bestuurder van de Nissan Qashqai, een 49-jarige man uit het Henegouwse Zinnik, verkeerde in kritieke toestand.





Krachten gebundeld

"We hebben de krachten gebundeld met de collega's uit Brussel", zegt Gustaaf Cools, brandweerofficier bij de zone Vlaams-Brabant West. "Wij namen de ene kant van de wagen voor onze rekening, de Brusselse ploeg de andere kant. Samen hebben we zo snel het dak van het voertuig kunnen verwijderen en het slachtoffer efficiënt kunnen bevrijden." Na stabilisatie werd de veertiger in levensgevaar overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Hoe zijn toestand daar evolueerde, is onduidelijk.





Door de vele brokstukken en de twee wrakken moesten de drie rijstroken en de pechstrook van de Buitenring afgesloten worden. Weggebruikers moesten omrijden via het parkeerterrein, wat gezien het nachtelijke uur geen hinder met zich meebracht. Pas omstreeks 5.30 uur werd de rijbaan vrijgegeven, net voor aanvang van de ochtendspits.





Tweede incident

Het ongeval gebeurde nadat er zondagavond ook al een incident was met een spookrijder ter hoogte van Wemmel. Een oudere man was de snelweg in de verkeerde rijrichting opgereden, waarna hij traag bleef rijden op de linker rijstrook, met zijn vier knipperlichten aan. Uiteindelijk kon die man zijn auto veilig omkeren.