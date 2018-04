Speelbos aan Colomadomein 05 april 2018

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos heeft plannen om in het najaar een speelbos in te richten aan het Colomadomein. In de komende maanden worden er enkele bomen gekapt en zal er nog een zogenaamde toegankelijkheidsregeling opgemaakt worden. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) kondigde eerder al aan dat er meer speelbossen bij moesten komen, en het project aan het Colomadomein is er daar dus één van. Het speelbos zal ongeveer een hectare groot zijn en langs de kant van de Edouard Rooselaersstraat ingericht worden. (BKH)