Spectaculaire achtervolging in Leeuw: combi moet lossen terwijl verdachte aan hoge snelheid rode lichten negeert en een rotonde omgekeerd oprijdt Tom Vierendeels

21 februari 2019

15u05 6 Sint-Pieters-Leeuw De lokale politiezone Zennevallei heeft na een lange achtervolging een man kunnen inrekenen in Sint-Pieters-Leeuw. De verdachte negeerde daarbij rode lichten, reed een rotonde omgekeerd op en reed aan overdreven snelheid. De man was in het bezit van verschillende verboden wapens.

De achtervolging begon dinsdag rond 15 uur op de Bergensesteenweg. De ANPR-camera registreerde een gestolen nummerplaat en een politieploeg kon de BMW in de omgeving van de rotonde op de steenweg in Lot aan de kant zetten. Toen de inspecteurs de verdachte vroegen uit te stappen, probeerde die verschillende keren weg te rijden. Uiteindelijk slaagde de man in zijn opzet en stoof hij ervandoor richting Laekelinde.

Klemgereden

De ploeg speelde de verdachte kwijt, maar dankzij bijstand van andere patrouilles en een motorrijder werd de wagen opgemerkt in een file op de Brusselbaan. De verdachte sloeg achterwaarts op de vlucht, en beging nadien verschillende overtredingen. Zo reed hij in wijzerzin over een rotonde en negeerde een rood verkeerslicht. Er werden hoge snelheden gehaald en halsbrekende toeren uitgehaald waardoor de gewone combi de achtervolging moest staken. De wagen kon uiteindelijk zonder schade en gewonden worden klemgereden in de Oudstrijdersstraat.

Bij controle bleek dat de man in het bezit was van verschillende verboden wapens. Bij verdere controle kwamen de inspecteurs te weten dat hij geen onbekende is voor de politie. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om de persoon onmiddellijk te dagvaarden. De verdachte verschijnt op 26 maart voor de correctionele rechtbank.