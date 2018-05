Sloopwerken voor heraanleg zwart punt op N6 31 mei 2018

Aannemer De Meuter is deze week gestart met de sloop van het hoekhuis aan het kruispunt van de Georges Wittouckstraat en de Bergensesteenweg (N6). Dat kruispunt is opgenomen in de lijst van 'zwarte punten' van het Agentschap Wegen en Verkeer en zal heraangelegd worden. Vorig jaar al moest die heraanleg starten, maar de onteigeningsprocedure liep vertraging op. Het kruispunt moet ruimer worden en fietsers zullen er dan eindelijk een fietspad hebben dat vanuit de Georges Wittouckstraat meteen aansluit op de Bergensesteenweg richting Halle. De sloop van het huis is nu gestart, maar de echte werken beginnen in augustus. Alleen al voor de herinrichting van dat kruispunt is 2,3 miljoen euro voorzien. Ook het kruispunt met de Albert Van Cotthemstraat zal nog heraangelegd worden, die werken zullen ten vroegste in 2019 starten. (BKH)