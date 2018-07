Slagers Marie-Louise en Willy vieren diamant 04 juli 2018

Willy Wyns (81) en Marie-Louise De Brabanter (83) uit de Georges Wittouckstraat 30 hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Willy groeide op in Zuun en Marie-Louise in Etterbeek. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Sint-Kwintens-Lennik. Willy's vader had een slagerij in de Georges Wittouckstraat. Het jonge paar kon de zaak overnemen. Samen waren ze het perfecte duo. Marie-Louise was winkelbediende en het vriendelijke gezicht van de beenhouwerij.





(SMH)