Slagbomen voor verkeersvrije schoolbuurt UNIEK SYSTEEM VOOR MEER VEILIGHEID AAN DEN TOP EN DON BOSCO BART KERCKHOVEN

18 mei 2018

02u59 0 Sint-Pieters-Leeuw Achthonderd kinderen die school lopen in Den Top en Don Bosco krijgen vanaf september een verkeersvrije schoolomgeving. Het gemeentebestuur plaatst automatische slagbomen die voor en na schooltijd de Mekingenweg afsluiten. Een primeur voor de streek.

Gemeenteschool Den Top wordt volgend jaar uitgebreid. Ouders zullen hun kinderen vanaf dan niet meer aan de Garebaan kunnen afzetten. Daardoor zal het aan de andere kant van de school nog drukker worden, want op de Mekingenweg is ook de schoolpoort van Don Bosco. "We maken van die werken een opportuniteit", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "Begin maart was er een infomoment voor de scholen en de ouders en we hebben al een test georganiseerd. Vanaf volgend schooljaar wordt de Mekingenweg voor en na school helemaal verkeersvrij door slagbomen te installeren."





Uniek systeem

Verkeersvrije schoolbuurten zijn niet nieuw, maar in Sint-Pieters-Leeuw wordt wel een automatisch systeem geïnstalleerd en dat is uniek. "We bezochten projecten in Leuven, Huizingen en Lennik", zegt schepen Desmeth. "Soms heb je meer dan veertig vrijwilligers nodig om met manuele slagbomen te werken. Om zeker te zijn dat dit systeem het hele jaar door kan werken, kiezen we ervoor om te investeren in een automatische installatie. De slagbomen zullen een half uur voor schooltijd zakken en een kwartier na de schoolbel opnieuw opengaan. De scholen zullen ook de uren op elkaar afstemmen, zodat al die honderden kinderen niet tegelijk afgezet en opgehaald moeten worden."





18.000 euro

Er wordt 18.000 euro geïnvesteerd in het systeem. "Een verantwoorde investering om de veiligheid te garanderen van achthonderd kinderen", meent Desmeth. "Ook als de uitbreiding van Den Top afgerond is, kan het systeem blijven. Ouders kunnen vandaag hun wagen even parkeren op de site Wilgenhof en van daar te voet met hun kind naar school. Maar zelfs als daar de assistentiewoningen gebouwd worden, zal er nog extra parking voorzien zijn. Dit is dus een oplossing op lange termijn."





Vorig jaar maakte het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw tijdens de Week van de Mobiliteit al elke school een dagje verkeersvrij. Daarbij bleek dat heel wat ouders voorstander waren van een verkeersvrije schoolpoort. "79 procent vond het een prima idee", zegt schepen Desmeth. "Ik denk dat we op termijn alle schoolomgevingen best verkeersvrij maken, met voldoende parking aan het einde van die zone."