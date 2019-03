Slachtoffer vechtpartij vraagt 15.000 euro... maar krijgt slechts fractie daarvan WHW

14 maart 2019

13u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft de opschorting gekregen voor zijn aandeel in een caféruzie. Het slachtoffer had maar liefst 15.000 euro gevraagd als schadevergoeding maar kreeg slechts 2.500 euro.

De man was drie jaar geleden met wat vrienden iets gaan drinken in café De Lantaarn. Een andere klant was dronken en viel hen lastig. Er ontstond een hevige discussie die buiten werd voortgezet. Uiteindelijk pakte de dronken man zijn fiets en reed weg. Nadat hij nog wat scheldwoorden naar het hoofd kreeg, maakte hij rechtsomkeer en reed op de groep af. Volgens een ooggetuige gaf een van de cafégangers hem hierop een stevige slag in het gezicht. De man viel op de grond en brak zijn sleutelbeen. Volgens de beklaagde had hij enkel een duw gegeven. Andere cafégangers hadden hem vuistslagen gegeven. De rechter volgde deze redenering en gaf daarom een schadevergoeding van 2.500 euro. “De andere geleden schade werd niet toegebracht door beklaagde”, klonk de motivering. Ook op strafgebied kwam de beklaagde goed weg. Hij kreeg slechts de opschorting.