Slachtoffer vechtpartij op café eist 15 000 euro WHW

18 februari 2019

15u54 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert 1 maand cel voor slagen en verwondingen. “Het slachtoffer staat erom bekend dergelijke feiten uit te lokken om erna een fikse schadevergoeding te eisen”, aldus de verdediging.

De man was drie jaar geleden met wat vrienden iets gaan drinken in café De Lantaarn. Een andere klant was dronken en viel hen lastig. Er ontstond een hevige discussie die buiten werd voortgezet. Uiteindelijk pakte de dronken man zijn fiets en reed weg. Nadat hij nog wat scheldwoorden naar het hoofd kreeg, maakte hij rechtsomkeer en reed op de groep af. Volgens een ooggetuige gaf een van de cafégangers hem hierop een stevige slag in het gezicht. De man viel op de grond en brak zijn sleutelbeen. De verdediging legt de schuld bij het slachtoffer en vraagt de vrijspraak. De uitspraak was eigenlijk voor begin januari gepland, maar de rechter had de aanstelling van een deskundige gevraagd om een onderbouwd oordeel te kunnen vormen over de geleden schade. Op basis daarvan vraagt het slachtoffer nu 15000 euro. Fel overdreven, aldus de verdediging. “De expertise was niet tegensprekelijk. Wij hebben onze visie niet kunnen geven. Bovendien staat het slachtoffer erom gekend om zulke zaken uit te lokken. Zo kan hij daarna -zoals nu- een fikse schadevergoeding eisen. Mijn cliënt heeft enkel een duw gegeven. als er al dergelijke schade is dan kwam dit door slagen die anderen hebben uitgedeeld.” Uitspraak op 12 maart.