SK Leeuw trekt wandelschoenen aan 12 mei 2018

Voetbalclub SK Leeuw organiseert komende zondag een familiewandeling, in combinatie met een fotozoektocht. Ter gelegenheid van Moederdag krijgen alle mama's ook een speciaal geschenkje. Vertrek aan de terreinen van SK Leeuw in de Lotstraat, en dat tussen 13 uur en 15 uur. De wandeling is zeven kilometer lang, deelnemen kost 3 euro. De prijsuitreiking staat rond 17 uur gepland in de kantine van de club. Daar worden ook pannenkoeken en boterhammen met plattekaas en boerenhesp geserveerd. (BKH)