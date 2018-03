SK Leeuw organiseert opnieuw footlunch 15 maart 2018

Voetbalclub SK Leeuw organiseerde voor de wedstrijd tegen KFC Lennik opnieuw een footlunch. Bestuur, sponsors en supporters konden in de kantine genieten van een lunch in verschillende gangen. In totaal schreven er zich 120 mensen in. Wie het nadien langs de zijlijn te koud vond om naar de wedstrijd te kijken, kon dat ook van in de kantine, die voor de gelegenheid dienst deed als loge. Vandaag zijn er ongeveer vijfhonderd spelers actief bij de club met onder andere een eerste ploeg in tweede provinciale, twee vrouwenploegen en een veteranenploeg. Binnenkort wordt bij SK Leeuw ook een wandelvoetbalclub opgericht.











(BKH)