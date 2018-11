SK Leeuw organiseerde Footlunch tijdens derby tegen Kester-Gooik Bart Kerckhoven

22 november 2018

09u13 1 Sint-Pieters-Leeuw Voetbalclub SK Leeuw organiseerde op zondag opnieuw een Footlunch voor de wedstrijd tegen de buren uit Kester-Gooik. De kantine werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een VIP lounge.

Alle sponsors, de bedrijfsleiders en politici werden uitgenodigd. Voor de wedstrijd werd er een buffet geserveerd. Tijdens de rust volgden dan het dessert en de koffie.

SK Leeuw haalde het uiteindelijk met 4-2 van Kester-Gooik in een spannende derby. De tweede Footlunch van het seizoen is ook al ingepland en zal plaatsvinden op 19.03.2019 voor de wedstrijd tegen Beersel-Drogenbos. SK Leeuw telt meer dan vijfhonderd spelers met meer dan achttien ploegen, jeugdploegen van U6 tot U21, 2 seniorploegen in tweede en derde provinciale, vier vrouwenploegen in onder andere de eerste en de tweede afdeling, een veteranenploeg en zelfs een wandelvoetbalploeg voor senioren. Meer informatie over de club op www.skleeuw.be.