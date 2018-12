Sinterklaas en zijn pieten arriveren in combi op Jan Ruusbroec Bart Kerckhoven

06 december 2018

Sinterklaas en zijn zwarte pieten moeten zich vandaag bewijzen in de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec in Ruisbroek. De heilige man en zijn helpers worden namelijk door de politie naar de school gebracht. Sinterklaas en de pieten probeerden op de speelplaats nog te ontsnappen, maar werden door de inspecteurs wat later toch ingerekend. De politiemensen dachten namelijk dat ze met een valse sint te maken hadden. Maar Sinterklaas en zijn pieten houden vol dat ze de enige echte zijn en dus bewijzen ze vandaag in de klassen tijdens verschillende proeven dat ze de echte sint en pieten zijn.