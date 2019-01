Sint-Pieters-Leeuw wil extra politiepatrouille, Landhuis de Viron wordt centrum van vrijetijdsdiensten CD&V en N-VA zetten beleid verder en willen dat opnieuw zonder belastingverhoging doen Bart Kerckhoven

17 januari 2019

13u16 0 Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw wil een extra politiepatrouille op de baan en alle vrije tijdsdiensten zullen naar het te verbouwen Landhuis de Viron verhuizen. Het zijn maar twee van een hele reeks projecten die het nieuwe gemeentebestuur aankondigt in het bestuursakkoord dat donderdagochtend voorgesteld is.

Het schepencollege kan al een erg uitgebreid akkoord voorleggen. “We kunnen verder bouwen op wat we de voorbije zes jaar gerealiseerd hebben”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw. “Maar toch hebben we veel nieuwe projecten in de steigers staan. We hebben wel afgesproken om de belastingen niet te verhogen. Devorige legislatuur deed dat ook niet. Het is een principe waar we aan vasthouden.”

Investeringen

Er blijft wel ruimte om te investeren. Zo zal het Landhuis de Viron veel meer zijn dan enkel de nieuwe thuisbasis voor de diensten Cultuur, Toerisme en de Bibliotheek. Het huis aan de rand van het Colomadomein werd vorig jaar aangekocht en zal de komende jaren verbouwd worden. “We willen er de sportdienst en de jeugddienst ook een plaats geven”, legt Deconinck uit. “In het Landhuis de Viron worden dus alle vrijetijdsdiensten gecentraliseerd. Laekelinde blijft wel een centrum voor de jeugd, net zoals de sportcomplexen in Ruisbroek en Zuun voor de sporters even belangrijk blijven.”

Het Wildersportcomplex in Zuun krijgt trouwens ook speciale aandacht. “We weten dat het gebouw over tien jaar zal moeten vervangen worden”, zegt Deconinck. “En dus bereiden we een studie voor zodat we over zes jaar weten wat er kan en moet gebouwd worden. Daarom hebben we wel beslist om de grote verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis wat bij te sturen. We kiezen voor een stevige opknapbeurt zodat we een budget uitsparen dat voor een nieuw sportcomplex kan voorzien worden. Het onthaal wordt wel grondig heringericht zodat de dienstverlening in het gemeentehuis beter zal zijn.”

Opvallend is ook de aankondiging dat het gemeentebestuur investeert in een extra interventieploeg bij de politie. Momenteel is er een inbrakenplaag in de politiezone Zennevallei maar de keuze voor een extra ploeg is al eerder gemaakt. “We vinden dat nodig”, zegt Deconinck. “We hopen dat ook Beersel en Halle, de andere gemeenten in de politiezone, het nut daar van inzien en ook geld vrijmaken. Maar zelfs al doen ze dat niet dan zullen wij die investering wel doen zodat op ons grondgebied er extra politie aanwezig is.” Het gemeentebestuur wil ook opnieuw de klok rond een dienstverlening op het commissariaat verzekeren. Er worden twee extra wijkagenten aangekondigd en het ANPR-netwerk zal uitgebreid worden waar nodig.

Dierenwelzijn

Ook opvallend: er is een nieuwe bevoegdheid opgedoken. Paul Defranc (CD&V) is voortaan ook bevoegd voor Dierenwelzijn. “We willen nog meer aandacht besteden aan losloopweides voor honden en andere diervriendelijke initiatieven”, legt Defranc uit. “Maar een meldpunt voor verwaarloosde dieren kan zeker ook nuttig zijn. We merken dat de inwoners ook met het welzijn van dieren begaan zijn. Vandaar dat er extra aandacht wordt besteed in dit bestuursakkoord. Er moet een aanspreekpunt zijn voor de mensen die vragen en suggesties hebben.”