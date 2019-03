Sint-Pieters-Leeuw opent Taalpunt Nederlands voor kinderen in bibliotheek Bart Kerckhoven

21 maart 2019

11u49 0 Sint-Pieters-Leeuw Kinderen die het Nederlands niet kennen kunnen voortaan met hun ouders terecht in het Taalpunt Nederlands in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

“In dit Taalpunt kunnen kinderen en hun ouders beeldwoordenboeken, eenvoudige leesboekjes, taalspelletjes en taalcursussen vinden”, zegt Schepen van Cultuur en Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA). “Populair zijn ook de tweetalige leesboekjes waarbij naast het Nederlands een vreemde taal staat. Op dit moment werden de boekjes in zo’n twintig talen geschreven. Dit is ideaal voor anderstalige ouders om samen met hun kind het Nederlands snel te leren maar ook te verbeteren en te versterken.” Eerder werd ook al een taalpunt voor volwassenen en een leeskring voor anderstaligen opgericht. Het Taalpunt Jeugd is samen met het Taalpunt Nederlands voor volwassenen te vinden in een apart lokaaltje op het gelijkvloers van de hoofdbibliotheek aan de Rink.