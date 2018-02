Sint-Antonius viert valentijn met dessertenbuffet 13 februari 2018

03u05 0 Sint-Pieters-Leeuw Bewoners, familie en personeel van het woonzorgcentrum Sint-Antonius schoven gisterennamiddag aan voor een rijkelijk dessertenbuffet. Zo werd ook nu al in Sint-Antonius valentijn gevierd.

Vroeger werden de koppeltjes in het woonzorgcentrum getrakteerd op een romantisch etentje maar omdat er ook heel wat mensen wonen die hun partner niet meer bij zich hebben, werd beslist om van valentijn het Feest van de Vriendschap te maken. En wat is er leuker dan samen met je vrienden te genieten van een lekker dessert?





Het personeel en de familie brachten taarten, koekjes en andere lekkernijen mee. De mensen die de mooiste taarten gemaakt hadden werden ook nog eens beloond met bioscooptickets. Valentijn viel trouwens in Sint-Antonius enkele dagen vroeger dan anders omdat woensdag ook de vastenperiode start.





(BKH)