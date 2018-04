Simon De Clercq kroont zich tot koning Sint-Sebastiaan 04 april 2018

02u31 0 Sint-Pieters-Leeuw Simon De Clercq (24) mag zich de nieuwe koning noemen van de eeuwenoude Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

De politie-inspecteur, die opgroeide nabij de wipweide in de René Balléstraat, haalt met zijn aanstelling de geschiedenisboeken van de oudste vereniging van Sint-Pieters-Leeuw. De leden van de gilde verzamelen elk jaar op Paasmaandag op het schuttershof voor een Koningsschieting. Deze keer wilden meer dan zeventig schutters in de voetsporen van Bart Caudron treden, maar Simon schoot als enige in de tweede ronde de hoofdvogel af. Hij kreeg wat later die dag de breuk om de schouders gelegd.





Bij de jeugd zal pas eind deze maand duidelijk worden wie de titel van prins of prinses krijgt. Na dertig ronden was er bij de jongeren immers nog altijd niemand in geslaagd om de hoofdvogel van de staande wip te schieten. (BKH)