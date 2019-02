Scrabblespelers verzamelen vanavond in De Merselborre voor jubileumeditie van jaarlijks tornooi Bart Kerckhoven

01 februari 2019

Vrijdagavond vindt vanaf 19 uur in De Merselborre Vlezenbeek het vijfentwintigste scrabbletornooi plaats. Het zilveren jubileum is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse werkgroep vzw De Vrede en cultuurcentrum Coloma in Sint-Pieters-Leeuw.

Negen basisscholen zijn ondertussen al twee weken aan het scrabbelen om elkaar beter te leren kennen én vooral om hun kennis van het Algemeen Nederlands bij te spijkeren.

Het slottornooi voor gelegenheidsspelers, professionelen, kinderen en de verwencategorie (ofwel de nieuwkomers in Vlaanderen), kent een heuse primeur. Voor de eerste keer wordt een wisseltrofee uitgedeeld aan de winnaar van elke categorie. De wisselbeker draagt de naam van scrabblepionier en bezieler van de tornooien, de 86-jarige Limburgse ereschooldirecteur Hub Moonen. Hij speelt vanavond voor het eerst ook mee. Door de nieuw ingevoerde ‘triangelformule’ met drie spelers per tafel, komt iedereen in voor- en eindronde verschillende keren aan de beurt. Het tornooi start vanaf 19 uur en supporters zijn natuurlijk welkom.