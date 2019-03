Schrijnend opvangtekort in jeugdpsychiatrie: dochter (12) loopt weg en wil sterven, “maar situatie is niet ernstig genoeg” Agentschap Jongerenwelzijn heeft begrip, “maar oplossing vinden is voor de politiek” Tom Vierendeels

24 maart 2019

19u30 0 Sint-Pieters-Leeuw De adoptieouders van de twaalfjarige Yamilette - het meisje dat vorige week van huis wegliep - zijn de wanhoop nabij. Hun dochter wacht al maanden op geschikte psychiatrische hulp. “Intussen stichtte ze brand, ondernam ze zelfmoordpogingen en liep ze al vier keer weg van huis. Blijkbaar brengt ze zichzelf niet genoeg in gevaar om voorrang te krijgen.”

“Mama, ik heb hulp nodig. Ik weet niet of ik het al die maanden nog volhoud.” Het moederhart van Katleen Van Wassenhoven (45) breekt telkens opnieuw als adoptiedochtertje Yamilette smeekt om geholpen te worden. “Ze liep dit jaar al vier keer weg, een keer tot in Nederland, ze kraste al meermaals met een scheermesje in haar onderarm en probeerde brand te stichten in haar kamer door papier rond een nachtlamp te houden”, zucht de mama. “Ze zegt soms dat ze dood wil en krijgt aanvallen dat ze begint te krijsen. Nadien komt ze al huilend bij ons en zegt dat ze van ons houdt. Maar het is allemaal niet erg genoeg om haar versneld te laten opnemen voor psychiatrische begeleiding. Cru om te zeggen, maar de zelfmoordpogingen en brandstichtingen moeten drastischer zijn om kans te maken op een snellere begeleiding.”

(Te) warm gezin

Yamilette is een Chileens meisje dat in maart 2015 een thuis vond bij het koppel in Sint-Pieters-Leeuw. Ze spreekt perfect Nederlands, volgt notenleer en danslessen en is lid van de lokale Chiro. Katleen en haar man Marc Vanhassel (58) vangen haar op in een warm nest. “Net omdat ze een goede thuis heeft en omdat ze zichzelf niet genoeg in gevaar brengt, krijgen we geen voorrang. Een gedwongen opname via de jeugdrechter is onmogelijk, omdat Yamilette zich vrijwillig wil laten begeleiden en geen criminele feiten pleegt. Nu ze voor de vierde keer is weggelopen, zien de politie en het gerecht haar verdwijningen niet meer als ‘onrustwekkend’.”

De tiener liep woensdag om 18.30 uur opnieuw weg van huis. Een plan dat ze -zo bleek achteraf- smeedde met een jongen uit Halle die in een open instelling verblijft. “Maar hoe ze elkaar leerden kennen is ons een raadsel”, zeggen de ouders. “Vrijdagnamiddag belde die jongen naar zijn instelling: hij en Yamilette hadden ruzie gekregen en hij vroeg om hem te komen halen. Van Yamilette nog geen spoor, maar hij zou haar volgens zijn moeder achtergelaten hebben in een Portugees café in de omgeving van het Zuidstation. Mijn man is die richting uitgereden en trof haar rond 18 uur aan in een cafeetje in de Jamarlaan. Ze kon amper op haar benen staan en haar gsm en schoenen waren gestolen.”

Een ziekenwagen bracht het meisje naar het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat ze cannabis gerookt had. Bovendien werd tussen haar bezittingen een ongeopend condoom gevonden. “We hopen uit de grond van ons hart dat ze niet misbruikt geweest is, maar we hebben er het raden naar aangezien ze niets zegt over de afgelopen dagen”, zeggen de ouders. “Omdat het nu echt wel ver was gegaan, eisten we dat ze nu wel opgenomen zou worden, maar het ging niet. Na letterlijk met onze vuist op tafel te slaan werd ons rond 3 uur ‘s nachts een eenmalige gunst toegestaan, althans volgens het ziekenhuis: ze mag tot maandagmiddag op de urgentiedienst van de jeugdpsychiatrie (LUK) verblijven.”

Wachtlijst

Het is een zoveelste episode in de lijdensweg van het gezin. “Vanaf haar aankomst wisten we dat er iets aan de hand was”, luidt het. “Zindelijk was ze niet en ze had regelmatig last van hevige nachtmerries waardoor ze nog altijd met licht aan slaapt. Een psycholoog verwees ons door naar de bekende kinderpsychiater Peter Adriaenssens van het UZ Leuven. Na een wachttijd van vijf maanden kregen we in Leuven te horen dat ze een zwaar trauma heeft en kampt met hechtingsstoornissen. In haar hoofd kan ze onze liefde niet aanvaarden, waardoor ze wegloopt. Meer dan waarschijnlijk werd ze in Chili misbruikt.”

Een langdurige opname van een jaar bleek nodig, maar ligt niet voor de hand. “Na heel wat telefoontjes kwamen we begin dit jaar te weten dat er ten vroegste in de zomer een plaats voor ons meisje zou vrijkomen. Door de eerder aangehaalde redenen is een priorbehandeling uitgesloten, terwijl het dus echt fout loopt met Yamilette.”

Jongerenwelzijn herbekijkt situatie

Peter Jan Bogaert, woordvoerder van het Agentschap Jongerenwelzijn, bevestigt dat jongeren pas opgenomen worden als ze zichzelf in gevaar brengen. “Daarnaast speelt ook de steun- en draagkracht van het gezin een rol”, zegt Bogaert. “Er zijn lange wachttijden, en we betreuren dat. Toch is het de politiek die daar oplossingen moet voorzien. Wij fungeren als tussenpersoon en zoeken met de ouders naar oplossingen in het jeugdhulplandschap. We hebben heel veel begrip voor de bezorgdheid van de ouders van Yamilette en maandag gaan we met hen contact opnemen. We bekijken dan welke mogelijkheden er zijn zoals thuisbegeleiding, dagopvang en of een voorrangstraject.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.