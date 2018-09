Schoolstraat veroorzaakt extra chaos MEKINGENWEG VOOR HET EERST VERKEERSVRIJ VOOR EN NA SCHOOLTIJD BART KERCKHOVEN

04 september 2018

02u37 0 Sint-Pieters-Leeuw De eerste schooldag was meteen ook de eerste met een autovrije schoolstraat tussen de scholen Den Top en Don Bosco. Omdat ouders hun kind gisteren tot aan de poort brachten, was er meer chaos dan tijdens de testweek. "Er waren zelfs ouders die twéé wagens parkeerden", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).

Het geduld van de ouders die hun kinderen gisteren naar de basisschool Den Top of Don Bosco brachten met de wagen, werd bij momenten zwaar op de proef gesteld. De parking op de Wilgenhofsite stond helemaal vol en sommige chauffeurs blokkeerden zelfs de doorgangen. Het was gisteren de eerste dag dat de Mekingenweg werd afgesloten voor het verkeer en een autovrije schoolstraat werd voor en na schooltijd.





Testfase

Vorig schooljaar werd de autovrije schoolstraat al eens getest, maar dit keer verliep het voor en na schooltijd wel anders. "Zo stond de parking 's ochtends helemaal vol", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "Terwijl dat tijdens de testweek nooit het geval was. We verwachten dat dit de volgende dagen opnieuw afneemt. Op deze eerste schooldag werden de kiss-and-ridezones nauwelijks gebruikt. Ouders wilden op de eerste schooldag immers hun kind begeleiden tot aan de schoolpoort. Veel ouders namen ook een dagje verlof. We zagen zelfs heel wat ouders twee wagens parkeren op de parking, omdat zowel de mama als de papa vandaag aanwezig wilden zijn. Dat is begrijpelijk, maar niet representatief voor de komende dagen en weken."





In de schoolstraat zelf was het wel aangenaam wandelen voor de ouders en hun kinderen. "De straat is veiliger geworden", zegt directeur Luc Uylenbroeck van de Don Bosco-basisschool. "De Mekingenweg is eigenlijk te smal om er verkeer toe te laten, terwijl al die kinderen en hun ouders er door stappen. Wagens kunnen er elkaar zelfs amper kruisen en dus werd het ronduit gevaarlijk. We zijn blij dat het gemeentebestuur die beslissing genomen heeft. Ik verwacht dat de situatie binnen enkele dagen al helemaal anders zal zijn. We mogen niet vergeten dat de veiligheid van alle kinderen hier centraal moet staan."





Slagbomen

Tot 10 september sluiten dranghekkens de schoolstraat af. Vanaf dan worden de automatische slagbomen gebruikt die al geplaatst zijn maar verder afgewerkt moeten worden. "Zeker met het oog op de toekomst zal de schoolstraat nuttig zijn", zegt directeur Uylenbroeck. "Onze school en Den Top hebben telkens capaciteit voor 350 leerlingen. Aan dat aantal zitten we nog niet maar het zal dus later wel nog drukker worden aan de schoolpoorten."