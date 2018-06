Schepenen duwen CD&V-lijst 15 juni 2018

Drie schepenen van CD&V staan onderaan de lijst die de partij zal indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lucien Wauters, Luc Van Ruysevelt en Jos Speeckaert willen zo een nieuwe generatie kansen geven om zich te tonen aan het publiek. De lijsttrekker is ook een schepen. Bart Keymolen staat op de eerste plaats. De lijst van CD&V bestaat verder uit vijftien nieuwe kandidaten terwijl zestien mensen op de lijst wel al ervaring hebben in de politiek.





"We slaagden erin om een ploeg samen te stellen met erg veel jong opkomend talent en onze ervaren krachten te behouden", zegt afdelingsvoorzitter Siebe Ruykens. "Het zijn stuk voor stuk geëngageerde kandidaten die zich willen inzetten voor onze mooie gemeente." (BKH)