Schepen An Speeckaert staat op zevende plaats CD&V-lijst Vlaams Parlement Bart Kerckhoven

18 maart 2019

10u19 0

Schepen An Speeckaert (CD&V) heeft van haar partij de zevende plaats gekregen op de lijst voor het Vlaams Parlement bij de verkiezingen op 26 mei. Ze is de dochter van gewezen schepen Jos Speeckaert en is sinds januari als schepen in Sint-Pieters-Leeuw aan de slag nadat meer dan zeshonderd Leeuwenaren voor haar stemden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Als schepen is ze bevoegd voor Onderwijs, Jeugd, Gezin en Kinderopvang. Ze is actief in verschillende Leeuwse verenigingen zoals Femma, KVLV, KWB , Volley Ruisbroek 84, Leeuweriken en RTC.