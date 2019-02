Schepen An Speeckaert (CD&V) voor één dag aan de slag als onthaalouder Bart Kerckhoven

28 februari 2019

Sint-Pieters-Leeuw Schepen An Speeckaert ging donderdag een dagje aan de slag als onthaalouder. Speeckaert is bevoegd voor Gezin en Kinderopvang en het was voor de politica de eerste keer dat ze in de schoenen stond van een onthaalouder.

In de voormiddag bracht ze een bezoek aan een enkele onthaalouders. In de namiddag draaide ze mee in de gemeentelijke kinderopvang het Welpennest en maakte ze een wandeling met de peutertjes, gaf ze mee het vieruurtje aan de kleuters en ontdekte ze wat de begeleiders allemaal doen.

De aanzet werd gegeven door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten die met Expeditie Zorg de gemeentebesturen wil duidelijk maken dat investeren in de zorg nodig blijft. De schepen vond het alvast een leerrijke dag. “Zorg wordt steeds belangrijker in onze samenleving”, zegt Speeckaert. “Dit is de ideale manier om aan het begin van de legislatuur inspiratie op te doen voor de komende jaren en zo mee een sterk lokaal zorgverhaal te schrijven. Het was vermoeiend maar leerrijk. Deze dag doet me nog meer respect krijgen voor onze onthaalouders en de kinderopvang.” Het gemeentebestuur is nog op zoek naar onthaalouders. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen via 02/371.14.35 of kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be.