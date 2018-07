Runderen even verhuisd 26 juli 2018

De Galloway-runderen die normaal grazen in het natuurgebied Volsembroek, werden dinsdag verhuisd naar een boerderij in het Mechelse Muizen. Een maatregel die de Leeuwse Natuurvrienden namen nadat vissen en vogels getroffen werden door de dodelijke ziekte botulisme. De runderen grazen al enkele jaren in Volsembroek de graslanden af, maar werden nu dus voor alle zekerheid even verhuisd. Ze stellen het alle zestien goed.





(BKH)