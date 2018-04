Ronny Mosuse in De Merselborre 27 april 2018

Zondagnamiddag 29 april wordt tijdens het Afrika Filmfestival in Sint-Pieters-Leeuw de documentaire 'De verborgen geschiedenis van mijn vader' vertoond die het verhaal vertelt van de zoektocht van Ronny Mosuse naar zijn vader en zijn roots in Congo. Mosuse zelf zal ook aanwezig zijn voor een nabespreking en hij zal ook even optreden. De vertoning start om 16 uur in ontmoetingscentrum De Merselborre. Kaarten verkrijgbaar in de bib of aan de kassa. (BKH)