Roger en Annie zijn halve eeuw gehuwd 26 juli 2018

Roger Hendrickx (71) en Annie Van Laer (73) uit de Galgstraat in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar op het werk bij de Fortprodukten kennen, waar ze beiden werkten. Roger werkte ook bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, als bode, op de stempelcontrole en op de dienst bevolking. Annie ging werken bij de firma Demetser, een grossist in sigaren. Roger voetbalde bij FC Zuun en Brukom. Nadien was hij jaren trainer van de eerste ploeg en ook van de jeugdploegen. Nu gaan ze graag wandelen en trekken ze naar zee.





(SMH)