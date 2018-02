Rioolaansluiting wordt kwart goedkoper 26 februari 2018

02u42 0

Een aansluiting van je woning op het rioolnetwerk zal in Sint-Pieters-Leeuw een kwart goedkoper worden. Sinds 1 januari is Infrax de rioolbeheerder in de gemeente, een gevolg van de uitstap uit intercommunale Vivaqua. Het tarief voor een eenvoudige huisaansluiting werd door de gemeente vastgesteld op 735,20 euro, zonder btw. Dat is dus 25 procent goedkoper dan vroeger. Er wordt gekozen voor een forfaitair bedrag omdat inwoners zo ook sneller geholpen kunnen worden. "Een groot voordeel van dit forfaitair systeem is dat de aanvrager via de website van Infrax online de offerte krijgt, en die onmiddellijk kan goedkeuren en inplannen, zonder dat iemand ter plaatse moet komen", legt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) uit. (BKH)