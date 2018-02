René Balléstraat maand afgesloten 16 februari 2018

02u40 0

De René Balléstraat in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw zal een maand afgesloten zijn vanaf maandag 19 februari. Het gemeentebestuur laat er de stoep vernieuwen zodat die kan aansluiten op die van de Jules Sermonstraat. Na de heraanleg wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Jules Sermonstraat omdat de rijweg smaller wordt door de verbreding van de voetpaden. Fietsers zullen wel nog in beide richtingen mogen rijden. In de Jules Sermonstraat wordt ook nog een zebrapad voorzien. Aan de Kleine Rink wordt er ten slotte ook eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de René Balléstraat richting Rink.





(BKH)