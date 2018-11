Rechtbank ziet ‘detail’ over het hoofd Dossier rond brandstichtingen moet opnieuw behandeld worden Redactie

27 november 2018

19u28 0 Sint-Pieters-Leeuw Het proces tegen een agent die verdacht wordt van zes brandstichtingen moet opnieuw behandeld worden. De zaak werd een maand geleden behandeld voor 1 rechter. Nu blijkt dat het dossier behandeld had moeten worden voor 3 rechters.

Coup de théatre in het Brusselse justitiepaleis. Een groot dossier rond een agent die zes branden zou hebben gesticht moet opnieuw helemaal behandeld worden. Op 31 oktober vorderde het openbaar ministerie nog een effectieve celstraf van 3 jaar voor de agent. Volgens het parket zou L.L. in totaal zes brandstichtingen, allen in de buurt van zijn woonplaats in Sint-Pieters-Leeuw, op zijn geweten hebben. Na zijn wagen volgden nog een hoop snoeiafval, een boom en twee parasols. Ook werd er geprobeerd om nog een andere wagen in brand te steken. Het vonnis zou volgen op 4 december... dacht iedereen toen toch.

1 rechter

De zaak werd toen immers voor 1 rechter behandeld. Niemand maakte hiertegen bezwaar. Onterecht, want nu blijkt dat het dossier voor drie rechters gepleit had moeten worden. Reden? Voor een van de ten laste gelegde brandstichtingen voorziet de wet in een maximumstraf van 20 tot 30 jaar omdat het ging over een brand nabij een woning waar mensen aanwezig hadden kunnen zijn, een verzwarende omstandigheid. Over dergelijk ernstig misdrijf kan voor de correctionele rechtbank enkel door drie rechters beslist worden. De zaak zal dus helemaal opnieuw moeten worden gepleit. De gevolgen? De beklaagde zal er geen milder vonnis door verkrijgen, maar hinderlijk is het wel voor parket, burgerlijke partijen en verdediging. Niet alleen wordt er opnieuw twee uur tijd verloren op de al overvolle agenda van de rechtbank, ook moeten de verschillende partijen heel hun vordering en pleidooi opnieuw brengen. Voor de beklaagde, die over de hele lijn de vrijspraak vroeg, is het nog extra vervelend. Hij zal nog ettelijke maanden moeten wachten op een uitspraak. “No comment. Hier heb ik geen woorden voor”, reageerde zijn advocaat Marijn Van Nooten dan ook veelzeggend.

Niet eerste keer

Wat de hele situatie nog kafkaiaanser maakt, is dat exact hetzelfde een jaar geleden gebeurde, voor dezelfde kamer dan nog. In de Assese frituuroorlog was in juni het hele dossier behandeld rond de brandstichting in frituur Den Box in 2015. Tijdens het opstellen van het vonnis ging er bij de rechter toen ook al eens een lampje branden. Het ging om brandstichting bij nacht, een misdaad waar de wet straffen hoger dan twintig jaar cel voor stipuleert. Ook toen was er eenzelfde gevolg: het hele proces moest worden overgedaan. Wanneer het dossier rond de brandstichtingen in Vlezenbeek een tweede keer zal behandeld worden, is nog niet bekend.