Rechtbank en parket Halle-Vilvoorde 06 maart 2018

De gemeenteraad vraagt een eigen rechtbank en parket voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Eerder keurde ook al de provincieraad de motie goed. Het was oppositiepartij Vlaams Belang die het punt indiende maar de meerderheid liet wel enkele aanpassingen doorvoeren. Burgemeester Luc Deconinck (N-A) brak destijds al een lans voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. "Het eigen parket heeft al een duidelijke verbetering gebracht", zegt burgemeester Deconinck. "Maar dit parket werkt nog met minder middelen en personeel dan andere parketten van gelijke omvang. Daarom vragen we een volwaardig eigen parket en een eigen rechtbank die meer kan inspelen op de noden van de burgers van Halle-Vilvoorde. Zo krijgen we niet alleen een eigen vervolgingsbeleid maar ook een eigen bestraffingsbeleid." (BKH)