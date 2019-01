Ratebeer roept Lambiek Fabriek uit tot beste nieuwkomer: “Zelfs in Tokyo organiseren ze proeverij met onze bieren” Bart Kerckhoven

30 januari 2019

17u27 0 Sint-Pieters-Leeuw De bekende bierbeoordelingswebsite Ratebeer.com bombardeert Lambiek Fabriek tot beste nieuwkomer. Brouwer Jo Panneels is blij met de erkenning. “Het is de eerste keer dat we internationaal erkenning krijgen”, zegt hij.

De Lambiek Fabriek wordt stilaan volwassen. In 2017 kwam de eerste Oude Geuze Brett-Elle op de markt nadat enkele vrienden besloten om samen een lambiekbier te brouwen. Intussen is er ook een blend van lambiek op de markt die Fontan-Elle gedoopt werd en leren bierliefhebbers over de hele wereld Lambiek Fabriek kennen. “Lambiek Fabriek is een kleine brouwerij”, zegt Panneels. “Ik was dus aangenaam verrast doen ik hoorde dat de brouwerij vernoemd werd als beste nieuwkomer op Ratebeer.com. We gaan nu zeker niet naast onze schoenen lopen maar het is de eerste keer dat we internationaal erkenning krijgen.”

Panneels mikt ook niet op de export. “Maar via webshops en andere verkopers belanden de bieren natuurlijk wel in het buitenland”, legt hij uit. “Nu het nieuws verspreid raakt, hoorde ik vandaag zelfs dat er in Tokyo al eens een proeverij met onze bieren georganiseerd werd. Dat is natuurlijk leuk om te horen en het geeft ook goesting om verder te doen.”

De populariteit van Lambiek Fabriek was zelfs zo groot dat er vorig jaar een tijdje geen bier meer verkrijgbaar was maar daar wil Jo verandering in breng door de capaciteit te vergroten.