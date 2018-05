Project voor wijkrenovatie in Ruisbroek 28 mei 2018

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant een project uit om oude huizen in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek te renoveren. Het project rond wijkrenovatie heeft als werkingsgebied de Karel Gilsonstraat en een deel van de Fabriekstraat, Kleine brugstraat, Boomkwekerijstraat, een deel van de Stationsstraat, Pieter Michielsstraat, Reystraat, Jan Ruusbroecstraat, Pieter Cornelisstraat, Vorstsesteenweg en een deel van de Gieterijstraat. In de praktijk kunnen mensen die hun huis willen renoveren een subsidie aanvragen die tot 30.000 euro kan bedragen. Het gaat in feite om een lening die pas terugbetaald hoeft te worden als de woning van eigenaar verandert. OCMW-raadslid David Van Vooren (sp.a) is tevreden met het nieuws. "We stelden al in 2015 een dergelijk renovatieproject voor, maar dat werd toen weggestemd door de meerderheid", zegt Van Vooren. "Ik zal er in de raad ook op aandringen om dit project ook in andere wijken op te starten."





(BKH)