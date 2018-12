Proces-brandstichtingen volgende week voor 3 rechters WHW

04 december 2018

13u07 0 Sint-Pieters-Leeuw Het proces tegen een agent van de zone Brussel-Zuid die verdacht wordt van zes brandstichtingen wordt op 11 december opnieuw behandeld.

De zaak werd een maand geleden behandeld voor 1 rechter. Nu blijkt dat het dossier behandeld had moeten worden voor 3 rechters. Reden? Voor een van de ten laste gelegde brandstichtingen voorziet de wet in een maximumstraf van 20 tot 30 jaar omdat het ging over een brand nabij een woning waar mensen aanwezig hadden kunnen zijn, een verzwarende omstandigheid. De beklaagde zal er geen milder vonnis door verkrijgen, maar hinderlijk is het wel voor parket, burgerlijke partijen en verdediging. Niet alleen wordt er opnieuw twee uur tijd verloren op de al overvolle agenda van de rechtbank, ook moeten de verschillende partijen heel hun vordering en pleidooi opnieuw brengen. Bovendien moet er naar een andere zaal uitgeweken worden omdat de rechtszaal waar het proces de eerste keer behandeld werd te klein is om drie rechters te laten zetelen.

Zes brandstichtingen

Voor de beklaagde, die over de hele lijn de vrijspraak vroeg, is het nog extra vervelend. Hij zal nog ettelijke maanden moeten wachten op een uitspraak. Volgens het parket zou L.L. in totaal zes brandstichtingen, allen in de buurt van zijn woonplaats in Sint-Pieters-Leeuw, op zijn geweten hebben. Na zijn wagen volgden nog een hoop snoeiafval, een boom en twee parasols. Ook werd er geprobeerd om nog een andere wagen in brand te steken.”No comment. Hier heb ik geen woorden voor”, reageerde zijn advocaat Marijn Van Nooten dan ook veelzeggend.