Politie pakt illegale inbrekers op 19 maart 2018

De politie van de zone Zennevallei heeft vorige week twee inbrekers kunnen oppakken die op rooftocht waren in de Beerselse deelgemeente Lot en het Leeuwse gehucht Zuun. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag belden verschillende inwoners de politie omdat ze inbrekers over de vloer hadden gekregen. De dieven sloegen toe in huizen maar ook in voertuigen. Een man betrapte de daders op heterdaad maar de dieven konden ontkomen. Een politiepatrouille kon in de buurt wel een verdachte man oppakken en later vond een tweede ploeg een ander man, die zich verstopt had onder een vrachtwagen die ter hoogte van het grootwarenhuis aan de Bergensesteenweg geparkeerd stond. Het duo had de buit van verschillende inbraken op zak: laptops, een fototoestel, juwelen, een polshorloge, een tablet, geld en andere spullen. De eigenaars kregen hun materiaal intussen en de dieven werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De inbrekers waren illegaal in het land, maar zijn wel gekend voor diefstallen in andere politiezones. (BKH)