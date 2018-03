Politie neemt twintig verwaarloosde honden in beslag 20 maart 2018

De lokale politiezone Zennevallei heeft twintig verwaarloosde honden in beslag genomen. De politie had van een organisatie die opkomt voor dierenwelzijn een tip gekregen over een vermoeden van dierenmishandeling. Een gespecialiseerd agent ging daarom ter plaatse kijken. Binnen werden erbarmelijke leefomstandigheden vastgesteld. De dieren zaten opgesloten in de gezinswoning, al dan niet op elkaar gestapeld in een bench. Andere viervoeters liepen vrij rond, maar dan wel in hun eigen uitwerpselen en urine, verspreid over de hele woning met een indringende geur tot gevolg. De dieren hadden binnen geen daglicht of verluchting en ook de nodige documenten waren niet in orde. Enig lichtpuntje: de eigenaars hadden wel voldoende water en voeding voorzien. Op vraag van Dierenwelzijn werden de twintig honden in beslag genomen en overgebracht naar het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht, waar ze vermoedelijk later geadopteerd kunnen worden. De bewoners, die naar verluidt ook in hun maag zitten met de uit de hand gelopen situatie, zullen nog verhoord worden. (TVP)