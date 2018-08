Politie betrapt bestuurders onder invloed 07 augustus 2018

Tien agenten van de politiezone Zennevallei hebben zaterdagnacht twee verkeerscontroles gehouden, eentje langs de Lotsestraat in Beersel en een andere op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Op die eerste locatie werden 161 bestuurders onderworpen aan een ademtest. In totaal bleken er zes te diep in het glas gekeken te hebben. Een chauffeur speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt, net als een andere persoon die onder invloed van drugs bleek te rijden. In Sint-Pieters-Leeuw werden 71 chauffeurs gecontroleerd op het rijden onder invloed. Vier van hen hadden te veel gedronken. Bovendien was er een buitenlandse bestuurder die onder invloed van zowel drugs als alcohol reed en niet in het bezit bleek van een rijbewijs. Hij moest een boete van 1.260 euro te betalen en zijn wagen werd in beslag genomen. Tot slot werden op beide locaties ook 727 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Veertig gingen er te snel, met 115 kilometer per uur als uitschieter. (TVP)