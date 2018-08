Politici debatteren 29 augustus 2018

02u26 0

In de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek vindt dinsdag een politiek debat plaats dat helemaal in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen. Handelsvereniging 'Ruisbroek Leeft!' wil zo de inwoners antwoorden bieden op vragen die ze hebben over de toekomst van hun dorp.





Wie vragen heeft voor de politici, kan die al vooraf doorsturen naar debat@ruisbroekleeft.be.





Het debat zelf start om 19 uur en vindt plaats in zaal Ons Huis in de Fabrieksstraat.





(BKH)