Plannen voor project Kerkeveld bijgestuurd ONTWIKKELAAR SCHRAPT RUSTHUIS EN KIEST VOOR ASSISTENTIEWONINGEN BART KERCKHOVEN

24 augustus 2018

02u44 0 Sint-Pieters-Leeuw Green Organisation heeft de plannen voor een woonzorgcentrum op de oude ACV-site geschrapt. In de plaats staan er nu assistentiewoningen gepland. In totaal worden er 140 woningen, appartementen en assistentiewoningen gebouwd op de nieuwe site Kerkeveld.

Vorig jaar werden de inwoners van Ruisbroek voor het eerst ingelicht over de plannen op terreinen van het bedrijf ACV. Een jaar later zijn die plannen concreter geworden en gebeurden er ook enkele aanpassingen. "Het terrein waarop we het project Kerkeveld zullen realiseren is groter geworden, tot 20.000 vierkante meter", zegt ceo Michel Hellawell van ontwikkelaar Green Organisation. "We hebben immers de kans gekregen extra grond bij aan te kopen. Dat betekent wel niet dat we nog meer huizen zullen bouwen. Integendeel, er is veel meer aandacht voor groen op de site."





In totaal voorziet de ontwikkelaar nu wel 140 woningen, appartementen en zelfs assistentiewoningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een woonzorgcentrum te bouwen. "Maar intussen zijn er nieuwe regels in de zorgwetgeving en worden rusthuisbedden niet snel meer gesubsidieerd", legt Hellawell uit. "Daarom hebben we het woonzorgcentrum geschrapt en willen we een dertigtal assistentiewoningen bouwen. Op het gelijkvloers van dat gebouw is een zorgcentrum voorzien. Daar kan een dokterspraktijk komen, maar ook de kine of zelfs een kapper kan er een plek krijgen."





Voorrang

Aan de kant van de Kerkstraat zijn nu de huizen en de appartementen voorzien die dan via Vlabinvest-voorwaarden verhuurd en verkocht worden. Het gaat om acht huurappartementen en zeven koopwoningen waar mensen die een band met de streek hebben voorrang zullen krijgen. En ook de ondergrondse parking krijgt vorm. Daarvoor gaat Hellawell in zee met Indigo. "Er is een parkeerprobleem in Ruisbroek en dus willen we de mensen die hier komen wonen meteen een parkeerplaats bieden. Aan enkele huizen is die voorzien, maar de meesten zullen terecht kunnen in de ondergrondse garage. Als ze een appartement kopen, zullen ze meteen een parkeerplaats hebben via een erfpachtovereenkomst. Het gemeentebestuur investeert mee voor zestig plaatsen. Zo kunnen het plein voor de kerk en de twee voorziene pleinen op onze site verkeersvrij gehouden worden, maar zullen mensen die in Ruisbroek parkeerplaats zoeken toch ook steeds een plaats vinden."





Green Organisation wil voor eind dit jaar de nodige vergunningen aanvragen zodat ze begin volgend jaar aan de slag kunnen. Het project wordt in twee grote fases gebouwd. "Ik schat dat de bouw drie tot vier jaar in beslag zal nemen", zegt Hellawell. "De Vlabinvest-woningen komen er eerst, dan zal de werf richting Stationsstraat opschuiven. Zo beperken we de hinder voor de omwonenden."