Pierre en Joanna vieren diamanten huwelijk 17 augustus 2018

02u23 0

Pierre Verdroncken (89) en Joanna Goossens (89) uit Huizingen vierden in rustoord Sint-Antonius in Leeuw hun diamanten huwelijk. Joanna groeide op in Huizingen en Pierre in Beersel.





De ouders van Joanna hadden hun kartonfabriek en Joanna kon er onmiddellijk aan de slag in de boekhouding tot haar pensioen. Ze sloot zich aan bij het Rode Kruis, droeg een uniform en als eerste gaf ze in 1955 de lessen van EHBO. Ze was ook 25 jaar voorzitster van Ziekenzorg Huizingen. Op de vergaderingen van de CVP jongeren waar Joanna als gewestsecretaresse fungeerde, liet ze een oogje vallen op Pierre, destijds voorzitter van de partij in Beersel. Het nieuwe gezin kreeg de kinderen Brigitt, Mia en Eric en de kleinkinderen Isabell, Ruben, Lore, Caro, Barbara en Paulien. Sinds kort woont Joanna in Sint-Antonius in Leeuw waar ze bezoek krijgt van Pierre, de kinderen en kleinkinderen.





(SMH)