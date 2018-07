Pierre en Francine vieren hun gouden huwelijk 27 juli 2018

02u28 0

Pierre Wieme (73) en Francine Evenepoel (70) uit de Koning van Spanjestraat in St-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in de Wiel's, een danscafé in Anderlecht. Pierre was schoenmaker en schoolde zich om tot orthopedisch schoenmaker. Hij zette de winkel van zijn ouders verder, samen met zijn oudste broer. Francine werkte een tijdje thuis als naaister voor het bedrijf Mantex. Bij het sluiten van die firma ging ze werken bij Delhaize, eerst bij Dial en later bij Di. Nadien werkte ze nog in de zaak van Pierre. Pierre speelde voetbal bij ESFA en was jaren afgevaardigde van een ploeg. Beiden hebben hun hart verloren in Oostenrijk, waar ze lange wandelingen maken. Reizen doen ze nog steeds, vaak met een georganiseerde busreis. Ze zijn lid van de wandelclub van Bellingen, waar zoon Eric secretaris is. Het gezin heeft twee kinderen - Eric en Patricia - en vier kleinkinderen: Femke, Jitske, Deborah en Robin.





(SMH)