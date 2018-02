Paul Severs en Bart Anneessens Cops lanceren carnavalssingle 03 februari 2018

02u58 0 Sint-Pieters-Leeuw De klanten van 'Bij Salva', het voormalige café Ons Huis, werden gisteren verrast door Bart Anneessens Cops en Paul Severs. Zij brachten er samen een mini-concert.

'Bij Salva' was meteen het ideale decor om hun duet 'k Zou Willen Vliegen' voor te stellen. "Paul trad de voorbije vijf jaar al meermaals op tijdens feestjes die ik organiseer", vertelt Bart. "Ik heb ook al verschillende duetten met artiesten opgenomen. Het leek ons leuk om nu samen een carnavalssingle uit te brengen. We gaan met de seizoenen mee. (lacht)"





"Echte carnavalsliedjes worden overal en door iedereen meegezongen", pikt Paul Severs in. "Wij willen dat iedereen zich amuseert wanneer ons liedje weerklinkt." Zoon Christophe Severs was als producer nauw betrokken bij het nummer en werkte het helemaal af in zijn Hallround Studios in Halle. Intussen is de videoclip, opgenomen in de hangar van carnavalsgroep De Fleerefluiters, ook al te zien op Ment TV en YouTube. (BKH)