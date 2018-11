Patiënten Inkendaal revalideren met hippotherapie Via Music For Life werd paard Jade aangekocht Michiel Elinckx

12 november 2018

18u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Revalidatieziekenhuis Inkendaal biedt zijn patiënten een hippotherapie aan tijdens hun revalidatie. Concreet kunnen revalidanten wekelijks paardrijden in een nabijgelegen manege. Zo wordt het herstel gestimuleerd. Inkendaal verwelkomt ook een nieuw paard: Jade.

Hippotherapie bestaat uit wekelijkse sessies paardrijden. Patiënten van Inkendaal kunnen in paardenpension Alvaro, net naast het revalidatiecentrum, een ritje maken op het paard. “Via een platform en een speciale lift worden ze op het paard getild”, zegt Hilde Van Laethem, hoofdtherapeut van Inkendaal. “De therapie is redelijk uniek in België, maar boekt goede resultaten. De revalidant rijdt, onder begeleiding van enkele medewerkers, rondjes op het paard. Hierdoor worden bepaalde bewegingen gestimuleerd. Doordat ze op een levend paard zitten, blijven ze geconcentreerd. Dat is meestal het probleem bij oefeningen in een zaal. Onze patiënten zijn vaak verlamd geweest, waardoor hun concentratie snel verminderd. Met als gevolg dat de oefeningen minder rap en uitvoerig zijn. Op een paard gaat dat veel beter. Voor het ritje laten we de patiënten het paard ook borstelen, waardoor hun fijne motoriek gestimuleerd wordt.”

Ook het sociale aspect speelt een grote rol. Patiënten zitten vaak tussen vier muren. In de manege kunnen ze wekelijks op een andere manier revalideren. “Ze kijken daar echt naar uit”, aldus Van Laethem. “Goed of slecht weer: ze willen op dat paard. De manege moet in de toekomst - letterlijk - het paradepaardje van Inkendaal worden. We willen investeren in deze therapie.”

Investeringen kosten natuurlijk veel geld. Daarvoor hoopt Inkendaal op acties en giften van burgers. Met de opbrengst van Music For Life 2017 werd een nieuw paard gekocht. “Jade is het nieuwste lid in onze paardenfamilie”, aldus Van Laethem. “Het dier is vier jaar oud en werd de afgelopen weken klaargestoomd om de patiënten te ontvangen. Dat we een nieuw paard kunnen aankopen, is enkel te danken aan verschillende acties. Ook naar volgend jaar toe hebben we nieuwe plannen. Het geld dat ingezameld wordt met de - hopelijk - talrijke acties, willen we inzetten voor het project ‘Dieren(T)huis’, een plek waar revalidanten en dieren zich thuis voelen. We willen beginnen met enkele schapen, maar op termijn moet de dierenkudde uitbreiden. Sinds kort is er ook een paard met pensioen gegaan, dus we weten waar de giften aan kunnen besteden. Maar we zijn alleszins iedereen dankbaar voor hun tomeloze inzet. Alle steun is hartverwarmend.”