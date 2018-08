Parochiefeest 29 augustus 2018

In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw vindt op vrijdag en zaterdag het Parochiefeest plaats in het parochiecentrum in de René Ballestraat 6. Er worden vanaf 16.30 uur tot en met 21 uur mosselen geserveerd, maar wie wil kan ook kip eten. De opbrengsten worden gebruikt om het centrum te onderhouden. (BKH)