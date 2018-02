Pand onbewoonbaar na hevige dakbrand 28 februari 2018

02u59 0 Sint-Pieters-Leeuw Een woning in de Victor Nonnemanstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Hoogstraat, is sinds gisteravond onbewoonbaar na een hevige brand. Volgens de brandweer ontstond het vuur in de schoorsteen, maar breidden de vlammen snel uit naar de houten balken van het dak.

Op de eerste verdieping is de loft van bewoner Hugues Lokuli gelegen, die er al meer dan dertig jaar woont. "Ik zat rustig aan mijn computer toen mensen mij kwamen alarmeren", vertelt hij. "Ik had niets in de gaten. Het vuur woedde enkel aan de buitenkant van het dak." De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het dak grotendeels in vlammen opging. Omdat de verdieping daaronder één open ruimte is, is er ook heel wat water- en rookschade.





Op het gelijkvloers woont de zoon van Hugues en ook daar is er veel waterschade. Hierdoor is het volledige pand onbewoonbaar verklaard. De zoon kan terecht bij vrienden, de man zal vermoedelijk tijdelijk op hotel verblijven.





Niemand raakte gewond. De brandweer dekte het dak nadien of met een zeil. (TVP)