Paaltjes langs jaagpad moeten sluipverkeer stoppen 11 juli 2018

02u34 0

De Vlaamse Waterweg laat paaltjes plaatsen op het jaagpad tussen Sint-Pieters-Leeuw en Brussel langs het Kanaal Brussel-Charleroi. In een eerste fase wordt een betonconstructie voorzien als proefproject, later worden dan paaltjes geplaatst. Fietsers signaleerden de voorbije weken al dikwiijls zwerfvuil en wagens die het jaagpad namen en er niet thuishoorden. Een keer belandde er zelfs een auto in de berm. De betonconstructie wordt op de linkeroever opgesteld op een honderdtal meter stroomafwaarts richting de brug van de Brusselse Ring over het kanaal, op het grondgebied van Ruisbroek. Tegen september worden die dan vervangen door zogenaamde verdwijnpaaltjes. Intussen zal zoals nu al wekelijks een onderhoudsaannemer de vuilbakjes langs het kanaal leegmaken en minstens een keer per maand alle sluikstorten opruimen. (BKH)