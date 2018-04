Overstap naar De Watergroep is officieel 18 april 2018

De overgang naar De Watergroep is sinds deze maand officieel in Sint-Pieters-Leeuw. Door de uitstap van verschillende Vlaamse gemeenten uit Vivaqua moesten die op zoek naar een nieuwe drinkwaterleverancier. De Watergroep zal hetzelfde drinkwater leveren als Vivaqua, maar de prijs is wel gedaald van 1,8752 euro per kubieke meter tot 1,7808 euro. (BKH)