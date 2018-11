Overgrootmoeder Elise (89) trots op tweede viergeslacht in de familie Bart Kerckhoven

Overgrootmoeder Elise Schepens (89) is trots want zij staat sinds kort aan het hoofd van een tweede vrouwelijk viergeslacht in haar familie. Elise woonde altijd in Sint-Pieters-Leeuw. Grootmoeder Jenny Vanhoeck (60) woont in Halle, mama Wendy Denayer (37) woont in Sint-Pieters-Leeuw. Hailey Van Laethem (9) en de drie maanden jonge Emily vormen de jongste generatie.