Oude school moet woonproject worden 02u24 0 Sint-Pieters-Leeuw Het oude gebouw van de school Den Top in Sint-Pieters-Leeuw moet op termijn een woonproject worden. Het gemeentebestuur biedt de gebouwen volgend jaar te koop aan en verwacht 825.000 euro te krijgen voor het complex.

"Het gebouw staat op de lijst van onroerend erfgoed", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw. "Het uitzicht moet bewaard blijven. We willen dan ook een project dat aansluit bij het Leeuwse centrum. De verkoop zal ook gebeuren met speciale voorwaarden en in het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt daar ook al melding van gemaakt. Alles kan bekeken worden maar het kenmerkend uitzicht willen we wel behouden. Een toekomstige koper moet daar rekening mee houden. Een woonproject lijkt ons nu het beste plan voor de site. (BKH)